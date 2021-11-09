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Картины Байдена-младшего назвали лазейкой для коррупции

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Visar Kryeziu/AP

Бывший глава Управления государственной этики при администрации Барака Обамы Уолтер Шауб раскритиковал продажу в галерее Нью-Йорка картин сына президента США Джо Байдена Хантера. По его словам, покупка картин, которые не имеют объективной ценности, является хорошей возможностью для коррупционеров передать семье президента «миллионы долларов».

«Если бы это были Трамп, Си или Путин, у вас не было бы никаких сомнений в том, что это создает лазейку для передачи денег первой семье в обмен на доступ или услуги», — написал Шауб в твиттере.

При этом он подчеркнул, что у Хантера Байдена нет художественного образования.

Как пишет Nine Day News, выставка работ Хантера Байдена в галерее Нью-Йорка планируется в ближайшие несколько недель.

Ожидается, что картины будут проданы с помощью аукциона за «десятки тысяч долларов». При этом, согласно правилам, которые разработаны в Белом доме, имена покупателей будут держаться в секрете от Байдена и его семьи, а клиентам, предложившим «подозрительно большие» суммы денег будет отказано в участии в торгах.

Ранее конгрессмен Кеннет Бак от штата Колорадо, член Республиканской партии, попросил главу Министерства юстиции США Меррика Гарленда провести проверку завышенной стоимости картин Хантера Байдена. Поводом для проведения спецпроверки стало желание сына президента продать свои картины за не менее $500 000.

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