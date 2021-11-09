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Захарова оценила призыв Порошенко к «адским» санкциям против Путина и Лукашенко

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала экс-президенту Украины Петру Порошенко «молиться» после того, как он призвал ввести «адские» санкции против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом она написала в Telegram.

Захарову возмутило, что такие заявления может делать человек, «под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан».

«Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — заявила она.

Ранее Порошенко в своем Telegram-канале предложил ввести жесткие ограничения против Путина и Лукашенко из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также выразил солидарность с Польшей и Литвой, которые, по его мнению, противостоят «миграционному нашествию».

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась после того, как беженцы из стран Азии и Африки начали штурмовать заграждения, стремясь пересечь границу. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

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