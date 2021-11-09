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Президент Польши обвинил Белоруссию в миграционном кризисе на границе

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REUTERS/Ints Kalnins

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что белорусские власти организовали штурм общей границы мигрантами. Об этом глава государства сказал по итогам совещания в Бюро национальной безопасности, передает РИА «Новости».

Польский лидер назвал происходящее на белорусско-польской границе «гибридной акцией», которая проводится Минском против Варшавы и стран Европейского союза.

«Эти группы мигрантов, которые вчера шли в сторону польской границы, несколько тысяч человек, судя по видеозаписям, явно направлялись белорусскими службами, которые в последний момент повели этих людей с нормальной дороги в лес, чтобы они атаковали польско-белорусскую границу там, где нет погранперехода», — заявил Дуда.

Президент также добавил, что обсудил данную ситуацию с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии, а также с генеральным секретарем НАТО.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Белоруссией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

В Кремле ситуацию на границе Белоруссии и Польши назвали тревожной.

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