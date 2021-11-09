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В Госдуме выступили против упрощенного въезда трудовых мигрантов

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников раскритиковал инициативу правительства упростить правила осуществления трудовой деятельности иностранцев на территории РФ. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что законопроект оставляет множество вопросов, учитывая текущую ситуацию в стране с мигрантами.

Ранее правительство предложило внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», чтобы упростить правила трудовой деятельности иностранцев в период подготовки и проведения международных мероприятий на территории Российской Федерации.

«Мы перенесли обсуждение законопроекта и создали рабочую группу, поскольку у меня были вопросы к заместителю министра Игорю Николаевичу [Каграмяну]: какие мероприятия имеются в виду, кем они определяются как международные и почему можно приглашать мигрантов, минуя квоты», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» Калашников.

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту, организаторам международных мероприятий можно будет не получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Более того, правительство предлагает освободить иностранных граждан от получения специального патента.

«Мы пошли на это, учитывая какая ситуация в стране и в целом по отношению к мигрантам», — рассказал Калашников. «Одни говорят, что не хватает рабочих рук. Другие — что наши граждане сами безработные», — добавил он.

По словам политика, принятие законопроекта на данный момент не своевременно, поскольку это «очень чувствительный вопрос, к которому надо относится внимательно».

«Я этой внимательности у правительства не увидел. Поэтому мы перенесли обсуждение и решили разобраться глубже с помощью рабочей группы и приглашения Министерства труда, МВД и так далее», — отметил Калашников.

Калашников и другие члены комитета также считают, что законопроект представляет угрозу с точки зрения коррупции.

«Я прямо сказал: почему внесли сейчас, когда уже Олимпиада и Чемпионат мира по футболу прошли. Какие у вас мероприятия намечаются международные? Ответом было молчание. Я не считаю, что надо давать возможность каким-то лоббистам в правительстве — хоть я и не утверждаю — определять такие вопросы. Почему правительство вдруг решило для себя таким образом упорядочить, как они говорят, правила? Я считаю, что они просто захотели прибрать ситуацию к рукам и делать это без законодателей», — подчеркнул Калашников.

В то же время правительство оказывает недостаточную помощь для российских рабочих, отметил политик.

«Надо финансировать помощь рабочим больше. Именно поэтому наша фракция голосует против бюджета. Триллионы лежат в фондах благосостояния и не тратятся. Откладывают якобы на черный день. Какой еще чернее день, когда по стране и по миру гуляет смерть», — заключил Калашников.

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