Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти

Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона об организации власти в российских регионах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после вступления закона в силу заксобрания смогут решать давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд.

Документ, внесенный в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был подготовлен в развитие норм Конституции о единой системе публичной власти.

Планируется, что новый законопроект будет окончательно принят уже в декабре, а его ключевые положения будут введены в действие с 1 июня 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» писала, что законопроект о региональной власти начнут рассматривать в Госдуме 9 ноября. В тексте закона помимо прочего предлагается дать президенту возможность отстранять глав субъектов от должности не только по причине коррупции, но и в связи с утратой доверия. При этом сам руководитель региона получит право распускать местный парламент, если тот примет закон, противоречащий Конституции, и это подтвердит суд.