Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07

Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти

close
100%
Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона об организации власти в российских регионах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после вступления закона в силу заксобрания смогут решать давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд.

Документ, внесенный в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был подготовлен в развитие норм Конституции о единой системе публичной власти.

Планируется, что новый законопроект будет окончательно принят уже в декабре, а его ключевые положения будут введены в действие с 1 июня 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» писала, что законопроект о региональной власти начнут рассматривать в Госдуме 9 ноября. В тексте закона помимо прочего предлагается дать президенту возможность отстранять глав субъектов от должности не только по причине коррупции, но и в связи с утратой доверия. При этом сам руководитель региона получит право распускать местный парламент, если тот примет закон, противоречащий Конституции, и это подтвердит суд.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+