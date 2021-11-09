В Белом доме рассказали, какие темы директор ЦРУ обсуждал в Москве

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсуждал в Москве ряд тем, в том числе вопросы кибербезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге для журналистов.

«Директор [ЦРУ] Бернс обсудил [в Москве] ряд тем, включая кибербезопасность, в контексте наших продолжающихся консультаций с Россией о необходимости для России бороться с вредоносными вирусами-вымогателями, которые исходят с ее территории», — сказала она.

Нюбергер добавила, что США и РФ «откровенно и профессионально» обсуждают вопросы кибербезопасности, Вашингтон делится информацией.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что основным поводом для недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву была ситуация на российско-украинской границе. Утверждалось, что президент США Джо Байден направил Бернса в Россию, «чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск на границе с Украиной».

При этом официально — глава ЦРУ прибыл в Россию чтобы обсудить двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Позже МИД РФ подтвердили, что в ходе визита главы ЦРУ в Москву поднималась тема Украины, однако заявили, что особого значения этому придавать не следует.

Бернс находился в Москве 2 и 3 ноября. Он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также с директором Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергеем Нарышкиным.