Австрия осудила Белоруссию, обвинив ее в отправке мигрантов к границе

Ввоз и отправка мигрантов властями Белоруссии к границе является «нарушением прав человека и шантажом». Об этом заявил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, сообщает ТАСС.

«Регулярно импортировать людей и отправлять их к границе — это одновременно нарушение прав человека и шантаж. Мы не будем подыгрывать этому», подчеркнул Линхарт.

Кроме того, он заявил о солидарности Австрии с Польшей и Литвой. По его словам, Европейский союз должен сплотиться и решительно защититься.

«Это подразумевает также адресные меры против ответственных лиц в Минске. <…> Мы должны предостеречь от отправления в путь людей, которые добровольно попадают в заложники тоталитарного режима. Ими злоупотребляют как безымянной массой в циничной игре», — сказал Линхарт.

Ранее генерал и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько заявил, что польские военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе. Он назвал миграционной кризис на границе Белоруссии и Польши открытой агрессией против НАТО со стороны белорусских властей.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.