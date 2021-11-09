В США рассказали о «тесте» для России

Россия пообещала США принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, что является «тестом» для диалога. Об этом заявила заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, сообщает РИА «Новости».

«Мы поделились информацией с русскими, и это будет тестом их готовности действовать. Они пообещали принять меры на основании той информации, которая была им предоставлена», — сказала Нюбергер во время брифинга, добавляя, что страны ведут «прямой и откровенный» диалог на тему кибербезопасности.

По ее словам, российские власти способны решить проблему хакерских атак с подконтрольной им территории, включая кибервымогательства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что между Россией и США был запущен механизм двусторонних консультаций по теме киберпреступности, и диалог в этой сфере продолжается.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому коллеге Владимиру Путину обещание бороться с хакерами. В этот же день Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому и его соратнику россиянину Евгению Полянину по статьям, связанным с кибермошенничеством. По данным американского ведомства, украинец совершил около 2,5 тыс. хакерских атак, эти нападения принесли ему $2,3 млн.

До этого специалисты, работающие на спецслужбы Соединенных Штатов, взломали серверы хакерской группировки REvil, заставив ее свернуть деятельность в сети. Утром 14 июля сайты киберпреступной организации, которую на Западе связывают с Россией и Кремлем, перестали отображаться онлайн. «Газета.Ru» опросила экспертов, чтобы выяснить, с чем связан подобный уход с радаров и как на него повлияла встреча президента России Владимира Путина и Байдена.