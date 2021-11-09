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Климкин считает ситуацию на границе Белоруссии и Польши угрозой для Украины

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Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин написал у себя в Facebook, что ситуация с мигрантами на белорусско-полькой границе является спецоперацией России, которая в дальнейшем может переориентироваться на границу Украины.

«Польша, Литва и Латвия, очевидно, найдут возможность защиты, и тогда у Кремля появится возможность переориентировать беженцев на нашу границу. Их, как и сейчас, будут «подвозить» в Минск чартерными самолетами. Россия попытается обвинить нас в негуманном обращении с нелегальными мигрантами, раскручивая тему выполнения обязательств в рамках безвиза с ЕС», — заявил политик.

По его словам, сейчас необходимо постоянное взаимодействие министров внутренних дел Украины и ЕС, так как «совместные вызовы требуют совместной стратегии и совместных действий».

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Генерал из Польши и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько позднее заявил, что польские военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе. Он назвал миграционной кризис на границе Белоруссии и Польши открытой агрессией против НАТО со стороны белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, борьба с мигрантами на белорусско-польской границе при помощи военной техники является «тренировкой или шантажом».

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