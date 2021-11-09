Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16

Сейм Литвы вводит чрезвычайное положение на границе с Белоруссией с 10 ноября

close
100%
Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Сейм Литвы большинством голосов объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами. Об этом сообщается в микроблоге литовского парламента в Twitter.

«Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы», — указано в сообщении.

По данным Sputnik Литва, «за» проголосовали 122 депутата, один член парламента выступил против, воздержавшихся не было. В документе сказано, что чрезвычайное положение введено для устранения угрозы для общества, которую представляет массовый приток мигрантов.

Режим ЧП вступает в силу с 10 ноября и продлится месяц. Его действие распространится вдоль границы Литвы с Белоруссией, а также на поселения иностранцев. В частности, на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее введение в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения одобрило правительство Литвы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+