В МВД Польши заявили, что около 1,5 тыс. беженцев пытались прорваться через границу

Около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов пытались прорваться через польскую границу в понедельник, 8 ноября. В настоящий момент у границы Белоруссии остаются от 2 до 4 тыс. беженцев, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, его слова передает РИА «Новости».

«Около 1,5 тыс. человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства. Эти попытки оказались безрезультатными», — сказал он, выступая на внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).

По словам Каминьского, всего на территории Белоруссии находится 15 тыс. незаконных мигрантов.

Ранее сообщалось, что было зафиксировано более 300 попыток беженцев прорваться через белорусско-польскую границу.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.