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Бывший пресс-секретарь экс-губернатора Нью-Йорка написала книгу «Политика пениса», но Facebook ее заблокировал

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@KarenHinton/Twitter

Facebook заблокировал рекламную кампанию пор продаже книги «Политика пениса: мемуары о женщинах, мужчинах и насилии» (Penis Politics: A Memoir of Women, Men and Power), написанную бывшим пресс-секретарем экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Карен Хинтон. Об этом пишет Page Six.

В книге автор рассказывает о сексуальных домогательствах со стороны представителей власти. Хинтон обиделась на решение соцсети и пристыдила ее за блокировку рекламы, пишет издание.

«Facebook должно быть стыдно. Моя книга о токсичных отношениях власти в школах, СМИ и политике. Дело не в сексе», — сказала она.

При этом в своем Twitter она написала, что книга вошла в десятку самых ожидаемых релизов Amazon.

Ранее Хинтон обвинила Куомо в том, что он насильно обнимал ее на мероприятии 21 год назад. Она заявила, что Куомо выбирал своих подчиненных по их привлекательности и однажды высказался в поддержку 42-го президента Билла Клинтона во время скандала с Моникой Левински.

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