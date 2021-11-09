Захарова призвала США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США отказаться от «голословных выпадов» в отношении России и работать совместно в борьбе с негативными последствиями изменения климата, сообщает пресс-служба российского дипведомства.

Она отметила, что власти России решили достичь углеродной нейтральности экономики не позднее 2060 года. При этом страна является одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации.

«За последние 20 лет углеродная интенсивность российской экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в целом в мире и даже чем в странах «семерки», — подчеркнула Захарова, комментируя слова американских политиков на 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата о том, что Россия предприняла недостаточно усилий по борьбе с негативными последствиями изменения климата.

Она также отметила, что Москва не меняет свою позицию по этому вопросу в зависимости от политической конъюнктуры, а принимаемые в стране меры «носят конкретный и комплексный характер».

«Активно развивается российская низкоуглеродная энергетика. Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников (АЭС, ГЭС, ветряные, солнечные электростанции) превышает 40%, а с учетом природного газа (самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов) эта доля составляет 86%. И это уже один из лучших показателей в мире», — сказала Захарова, указывая на то, что США при этом являются вторым по величине эмитентом парниковых газов в мире.

В ходе конференции в Глазго бывший президент США Барак Обама обвинил Россию и Китай в недостаточном усердии в борьбе с глобальным потеплением, а также в нежелании принимать решительные меры, чтобы сократить вредные выбросы. Кроме того, он раскритиковал Россию и Китай за то, что они отказались присутствовать на климатическом саммите лично.