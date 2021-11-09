Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16

Британская The Telegraph обвинила Путина в «новой низости» в отношении ЕС

Владимир Путин одобрил действия Александра Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис на границе ЕС, пишет британское издание The Telegraph.

По мнению экспертов издания, российский лидер постоянно использует так называемые «гибридные войны» для противостояния с западными странами. Путин прекрасно понимает, на какие рычаги нужно надавить, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе, полагают авторы статьи.

«Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость», — говорится в материале.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, в частности, жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.

Накануне в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния мигрантов сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+