Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент РФ Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, однако эти действия затрагивают национальные интересы Украины. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы», — рассказал он.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, когда в 2014 году местные жители не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

На Украине считают Россию причастной к событиями на юго-востоке страны и называют «страной-агрессором». Российская сторона при этом неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник.