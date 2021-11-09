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Бывшего главу Европарламента «удивила» дружеская атмосфера на встрече с Лавровым

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц провел в Москве несколько встреч и удивился дружеской атмосфере на них, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собрание членов Германо-российского форума.

«Должен признаться, что когда прилетел сюда в воскресенье, я ожидал, что наши беседы будут проходить совсем в другой атмосфере. Это удивило не только меня, но и всю мою делегацию. Атмосфера была совсем не та, которую мы ждали», — сказал он, добавив, что встретился также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Шульц добавил, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Германией и Россией, а также отношения РФ и ЕС. Он подчеркнул, что пытался донести до Лаврова, что сильная Европа со стабильной экономикой — это то, в чем Россия должна быть заинтересована.

Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Германии и России всегда были особенными и поддерживать диалог с Москвой необходимо.

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