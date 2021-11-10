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Макрон заявил, что хочет возобновить строительство ядерных реакторов во Франции

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Gonzalo Fuentes/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна возобновит строительство ядерных реакторов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Нам необходимо экономить энергию и инвестировать в низкоуглеродную энергетику, чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции... Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии», — заявил Макрон.

В середине октября Макрон об инвестициях в малые ядерные реакторы в размере одного миллиарда евро.

В настоящее время во Франции строится только один ядерный реактор нового поколения — водо-водяной ядерный реактор EPR (Evolutionary Power Reactor). Работа, начатая в 2007 году, до сих пор не завершена.

Ранее сообщалось, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде.

Министр инфраструктуры Словении,которая председательствует в Совете стран ЕС в 2021 году, Ерней Вртовец заявил, что ядерная энергетика необходима странам Евросоюза.

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