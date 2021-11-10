В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+

В итальянском внешнеполитическом ведомстве учредили должность специального посланника по правам геев, лесбиянок, трансгендеров и людей, не определившихся с половой принадлежностью (ЛГБТ+). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Учреждением такой должности Италия подтверждает свою ведущую роль в деле защиты прав людей, относящихся к сексуальным меньшинствам. Спецпосланник будет координировать усилия по недопущению дискриминации таких сообществ, добиваясь вывода гомосексуальности из-под статуса преступления, каковым она считается почти в 70 странах. Проекты, направленные на защиту представителей данного сообщества, будут учитываться при распределении финансирования международных программ», — рассказали в пресс-службе.

Спецполсланником назначили действующего президента Межведомственного комитета по правам человека Фабрицио Петри.

ТАСС отмечает, что в настоящее время в Италии «пробуксовывает» принятие законопроекта, направленного на защиту меньшинств, включая гомосексуалов, трансгендеров и людей без половой принадлежности. Предлагается ужесточить наказание за насилие на почве расизма, национализма и гомофобии.

Ранее в РПЦ прокомментировали господдержку фильма об ЛГБТ на Украине.