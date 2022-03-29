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FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть западные страны

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The White House/Reuters

Западные страны «удивили даже самих себя» скоростью и единством в введении санкций против России, однако усиление экономического давления на Москву может расколоть это единство. Об этом пишет обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман.

В материале отмечается, что последствия «экономического разрыва» с Россией начнут все острее проявляться в Европе — ростом цен, нехваткой электроэнергии, потерей рабочих мест и социальными проблемами из-за увеличения числа беженцев из Украины. По мнению автора статьи, в Великобритании стоимость электричества может увеличиться на 50% в апреле и еще на столько же в октябре.

В то же время на Ближнем Востоке и в Африке, где нет достаточного количества ресурсов для смягчения роста цен на продовольствие, говорится в статье, может увеличиться голод, что приведет к наплыву беженцев в Европу.

«Лидеры западных демократий вынуждены беспокоиться за свой электорат. Исторически лишь немногим правительствам удавалось остаться у власти в условиях стагфляции и сопровождающего ее кризиса, вызванного повышением стоимости жизни. Экономические тяготы будут нарастать, а западное единство — раскалываться, и политические лидеры начнут испытывать давление со всех сторон», — подчеркивает Рахман, добавляя, что напряжение «уже начинает появляться» между правительствами западных стран.

Согласно его оценке, в этом случае им придется искать компромисса с российской стороной на условиях, которые сейчас могут казаться неприемлемыми. С другой стороны, эскалация военного конфликта, полагает он, может привести к тому, что от западных лидеров потребуют непосредственного вмешательства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада развязали полномасштабную экономическую войну против России, и стране приходится приспосабливаться к новой реальности.

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