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Axios: в США предложили направить российские активы на помощь Украине и беженцам

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J. Scott Applewhite/AP

Сенаторы Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) собираются внести законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины. Об этом сообщает издание Axios.

Планируется, что фондом будет управлять Госдепартамент совместно с Агентством США по международному развитию.

«Сейчас Украина переживает худший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны, им нужна наша помощь. Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — приводит издание слова Портмана.

По мнению Беннета, законопроект позволит «поддержать украинский народ в течение многих трудных лет переселения и восстановления».

Конфискацию российского имущества и активов намерено провести и правительство Польши, ориентируясь на подобные шаги со стороны Италии, Чехии и Испании.

В Кремле отметили, что конфискация имущества российских предпринимателей на Западе на фоне введенных антироссийских санкций «отчетливо демонстрирует опасность ведения бизнеса там».

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