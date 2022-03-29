Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США... 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48

Кабмин Казахстана разработал план реализации реформ

Слушать
Остановить
close
100%
Pavel Mikheyev/Reuters

Правительство Казахстана подготовило план реализации политических и социально-экономических реформ, озвученных президентом республики Касым-Жомартом Токаевым 16 марта. Они были озвучены в ходе послания народу страны, пишет ТАСС.

Премьер-министр страны Алихан Смаилов сообщил, что для реализации важных политических преобразований и социально-экономических мер разработан общенациональный план по 10 ключевым направлениям.

Согласно проработанной программе будут внесены изменения в конституционные законы, пересмотрены полномочия президента, изменится порядок формирования и функций обеих палат парламента, а также местных представительных органов, руководителей на местах, партийного устройства.

В стране появится три новых области.

Президент Казахстана предложил перестроить политическую модель страны с помощью нескольких амбициозных реформ. Среди них — отказ от суперпрезидентской формы правления. Необходимость перемен казахстанский лидер объяснил политическим застоем. Токаев также считает, что именно застой привел к январским беспорядкам в Казахстане. По версии экспертов, будущие изменения коснутся многих принципов, которые внедрил еще лидер нации Нурсултан Назарбаев, а перемены вряд ли станут простой задачей для власти.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+