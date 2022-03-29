Президент Перу посчитал торжеством здравого смысла отказ конгресса объявить ему импичмент

Президент Перу Педро Кастильо рассказал, что отклонение инициативы об объявлении ему импичмента в конгрессе является демонстрацией ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, данное решение также представляет собой здравый смысл.

Также Кастильо призвал оппозицию к участию в совместном решении приоритетных для Перу задач.

«Я рад, что здравый смысл, ответственность и демократия возобладали. Я признателен парламентариям, проголосовавшим против объявления импичмента, и уважаю решение тех, кто поддержал его...» — добавил глава государства.

За принятие инициативы проголосовали 55 народных избранников парламента, против высказались 54 депутата. 19 политических деятелей решили воздержаться. Для объявления импичмента требовалось набрать одобрения 2/3 (87) от общего числа депутатов.

Ранее парламент Перу отклонил предложение об импичменте президента. Причиной для импичмента стало высказывание Кастильо в одном из интервью о возможности предоставления соседней Боливии выхода к Тихому океану.