ТАСС: Россия рассчитывает на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной

Россия рассчитывает, что при переговорах с Украиной, запланированных в Стамбуле, получится достичь первого этапного результата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника, последующие переговоры могут продолжиться по видеосвязи, если в Стамбуле не получится достигнуть «окончательного результата».

«Думаю, что мы будем быстро двигаться вперед», — пояснил российский источник.

Других подробностей по будущим переговорам источник не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что делегация Украины прибыла на переговоры с Россией в Стамбул.