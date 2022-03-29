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В Совфеде заявили, что Россия не оставит освобожденные территории Украины без защиты

Сенатор Цеков: с Украины никто не уйдет, не обеспечив защиту местного населения

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РИА «Новости»

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Россия не оставит освобожденные территории Украины без защиты, сообщает РИА «Новости».

«Освобожденные территории Украины будут защищены. Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях», — заявил Цеков.

Он отметил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена и завершена только после того, как будут выполнены задачи по «демилитаризации и денацификации» Украины.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевских властей и призвал местное население не бояться «возвращения националистов».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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