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Эрдоган поприветствовал участников российской и украинской делегаций перед переговорами

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал в Стамбуле участников будущих переговоров — представителей Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Делегации РФ и Украины прибыли 29 марта во дворец Долмабахче, где пройдут очные переговоры сторон.

По словам Эрдогана, перед двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча.

Как отметил турецкий глава, ситуация на Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом России и Украины.

Обращаясь к представителям делегаций, Эрдоган призвал стороны установить режим прекращения огня.

Еще президент Турции добавил, что страна готова к обеспечению работы переговорных делегаций российской и украинской сторон.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Вечером 28 марта стало известно, что украинская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах Москвы и Киева.

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Операция на Украине. Новости
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