Турция посчитала требования России по Крыму и Донбассу нереалистичными

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал требования России признать присоединение Крыма и независимость ДНР и ЛНР нереалистичными. Об этом сообщает CNN.

«Самые сложные темы [на переговорах], конечно, касаются территориальной целостности Украины, которая должна быть под защитой. Украинская сторона не может пойти на компромисс по Крыму и Донбассу. (...) Это очень максималистские требования, которые нереалистичны. (...) Это напрямую касается территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказал Калын.

При этом представитель Эрдогана заявил, что Москва не доверяет НАТО, и лишь Турция из членов альянса придерживается нейтралитета, что делает возможным диалог в этой стране. По словам Калына, президент России Владимир Путин прислушивается к Эрдогану.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Калын говорил, что все государства должны чувствовать себя в безопасности, включая Россию. Он добавил, что необходимо тщательно изучить все причины происходящего кризиса.