РИА «Новости»: Абрамович говорил с Эрдоганом перед переговорами России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле провел беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Отмечается, что рядом с российским бизнесменом и Эрдоганом также находился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия Эрдогана делегаций РФ и Украины.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что Абрамович прибыл в Стамбул, где 29 марта во дворце Долмабахче проходят очные переговоры делегаций России и Украины.

Президент Турции поприветствовал участников делегаций, после чего призвал стороны установить режим прекращения огня.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».