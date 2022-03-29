РИА «Новости»: Абрамович говорил с Эрдоганом перед переговорами России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле провел беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Отмечается, что рядом с российским бизнесменом и Эрдоганом также находился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Кроме того, Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия Эрдогана делегаций РФ и Украины.
Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что Абрамович прибыл в Стамбул, где 29 марта во дворце Долмабахче проходят очные переговоры делегаций России и Украины.
Президент Турции поприветствовал участников делегаций, после чего призвал стороны установить режим прекращения огня.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».