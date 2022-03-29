В МИД России вызваны послы стран Прибалтики

В МИД РФ были вызваны послы Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«К 12.00 в МИД вызваны 3 прибалтийских посла в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства РФ «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Эстония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Они обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Дипломатическая нота была предъявлена послу РФ в республике Александру Петрову.

Литва, в свою очередь, приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.

Также сообщалось, что Северная Македония объявила пять сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.