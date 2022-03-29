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Аксенов назвал имена украинских чиновников, имеющих собственность в Крыму

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Андрей Иглов/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собственность в Крыму есть у ряда украинских чиновников, среди которых президент Владимир Зеленский и глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Об этом сообщается в эфире «Соловьев LIVE».

Еще в числе владельцев активов в Крыму председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

По словам Аксенова, украинские госслужащие не смогут переоформить свою собственность. Аксенов подчеркнул, что сейчас данная ситуация с собственностью политиков Украины прорабатывается при участии ФСБ.

«Председатель Нацбанка Украины господин [Кирилл] Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий», — добавил глава Крыма.

Как пояснил Аксенов, отношение к владельцам жилья из Украины будет таким, какое они «заслуживают».

«Одни из самых дисциплинированных плательщиков (в бюджет Крыма за коммунальные услуги)», — заключил глава российского региона.

Ранее Аксенов заявил, что жители Украины хотят получить паспорта России.

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