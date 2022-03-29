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Страны НАТО разделились в вопросе ведения диалога с Путиным

Bloomberg: страны НАТО разделились в вопросе диалога с Путиным по Украине

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Yves Herman/Reuters

Страны НАТО придерживаются различных мнений в вопросе того, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, а также на документ, пишет РИА «Новости».

По информации агентства, члены НАТО также по-разному оценивают и то, какое оружие следует отправлять на Украину. В частности, Франция и Германия выступают за скорейшее прекращение огня и вывод российских войск с Украины, поддерживая таким образом диалог.

В одном из документов, связанных с переговорами членов НАТО указано, что другие страны считают, что диалог между Парижем и Берлином с Москвой контрпродуктивен и может «сыграть на руку Путину». В частности, так считают в Великобритании, Польше и некоторых странах Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии. Эти страны, как пишет Bloomberg, скептически относятся к переговорам, так как считают, что президент России всерьез не рассматривает возможность заключения мирного соглашения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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