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В Эстонии отменили «Бессмертный полк» и другие мероприятия на 9 мая

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Sputnik/РИА Новости

Организаторы акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятий на 9 мая в Таллине отменили их проведение в 2022 году. Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что решение было принято «из-за нарастающих конфликтов в обществе» на фоне спецоперации России на Украине и возможных провокаций. При этом регистрация мероприятия возле памятника советским воинам «Бронзовый солдат» останется, чтобы там не проходили другие мероприятия.

«Люди просто смогут прийти к солдату, почтить память своих родственников, возложить цветы», — сказал один из организаторов шествия Андрей Гончаров.

При этом в 2021 году в Таллине также не проводили «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и других.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис раскритиковал традиционные мероприятия к 9 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве. Он добавил, что отмечание 9 мая отныне будет оцениваться как «празднование смерти» и призвал не подавать в муниципалитет заявки по этому поводу.

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