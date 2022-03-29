В Стамбуле начались переговоры между делегациями России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Встреча проходит во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Перед началом переговоров стороны встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом там же, во дворце.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Ранее стало известно, что в Стамбуле состоялись закрытые переговоры между главой российской делегации, помощником президента России Владимиром Мединским и членом украинской делегации, главой парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давидом Арахамия.