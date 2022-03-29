Fox News: Байден навредил международным отношениям больше других президентов США

Президент США Джо Байден за первый год своего правления навредил международным отношениям больше, чем кто-либо из его предшественников. Такую позицию высказал ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.

Так, Дональд Трамп, который руководил Соединенными Штатами до Байдена, укреплял союзы и успешно противостоял КНР. В то время как действующий президент разрушает экономику страны и в каждой зарубежной поездке лишь позорит себя и государство, которое возглавляет. В качестве примеров телеведущий назвал строительство нефтепровода Keystone XL, уход американских войск из Афганистана, разрушение связей со многими странами и провоцирование России.

Хилтон также прокомментировал заявления международных политиков, которые утверждают, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО.

«Хватит нести чушь. <…> Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их», — заявил ведущий.

Он напомнил о том, как Вашингтон потерпел неудачу в отношениях с Саудовской Аравией, Индией, КНДР и многими другими государствами.

Ранее сообщалось, что старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол от штата Техас назвал провокацией высказывания президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине.