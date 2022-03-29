Кадыров оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал проходящие в Турции переговоры между делегациями России и Украины. Своим мнением глава республики поделился в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, переговоры не принесут ощутимого результата.

«Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — сказал он.

Новый раунд переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.