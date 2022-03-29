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Послы Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в МИД России

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Вызванные во вторник, 29 марта, в Министерство иностранных дел России послы Латвии, Литвы, а также Эстонии, уже прибыли в российское дипведомство. Об этом сообщает ТАСС.

«Пригласили, прибыл, послушаем», — сказал посол Латвии Марис Риекстиньш.

В настоящий момент неизвестно, как долго продлится общение послов с представителями российского дипведомства.

До этого уточнялось, что были вызваны трое прибалтийских посла в связи с решением России о высылке их дипломатов по принципу взаимности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Польша планирует выслать около 40 российских дипломатов.

Также Соединенные Штаты покинули 12 российских дипломатов при ООН, объявленных персонами нон грата.

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