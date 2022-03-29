Экс-спикер парламента Грузии выступила за переговоры с Россией

Экс-спикер парламента Грузии и лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе считает необходимым вести диалог с Россией. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Сегодня, несмотря на крайне тяжелое положение, с Россией разговаривают, в том числе президент [Украины Владимир] Зеленский. Я думаю, что эти вопросы (о возможности диалога с Россией — «Газета.Ru») должны быть сняты раз и навсегда... Переговоры всегда имеют смысл», — сказала политик. Она добавила, что с Москвой общаются все мировые лидеры, кроме Грузии.

При этом Бурджанадзе сказала, что на переговорах нужно оставаться патриотом и «разговаривать достойно».

Бурджанадзе занимала пост председателя парламента Грузии с 2001 по 2008 год, а также два раза исполняла обязанности президента страны.

Ранее Бурджанадзе, которая называла себя «непримиримым врагом» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, вышла на митинг в его поддержку. Бурджанадзе и Саакашвили были на одной стороне во время «революции роз», в результате которой в ноябре 2003 года ушел в отставку президент Эдуард Шеварднадзе.