Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00

Посол Латвии объявил о решении МИД РФ выслать дипломатов стран Прибалтики

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш заявил журналистам, что РФ в беседе с руководителями диппредставительств балтийских стран озвучила решение о высылке их дипломатов, сообщает РИА «Новости».

«Очень жалко, что наши отношения с Россией зашли в такой черный период», — сказал он.

Дипломат не уточнил точное количество высылаемых дипломатов. Послы Латвии, Литвы и Эстонии общались с представителями МИД РФ в течение 45 минут.

Ранее дипломатов вызвали в МИД «в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о высылке их дипломатов».

Ранее стало известно, что Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства РФ «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Эстония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Они обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Дипломатическая нота была предъявлена послу РФ в республике Александру Петрову.

Литва, в свою очередь, приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+