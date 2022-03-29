Песков призвал контролировать свои эмоции, заявляя о действиях России в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Государственной думы Михаила Делягина о якобы ударах РФ по нефтяной инфраструктуре Азербайджана.

«Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это, скорее, заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край», — сказал представитель Кремля.

Он также призвал контролировать эмоции и воздерживаться от подобных утверждений, тем более в отношении партнеров России, коим является Азербайджан.

Песков подчеркнул, что сдержанность в эмоциях нужна в условиях, когда Россия прикладывает большие усилия по поддержанию мира в карабахском регионе и выполнению Ереваном и Баку своих обязательств.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

8 марта произошел взрыв на трубопроводе, который снабжал часть Карабаха газом из Армении, — тысячи людей остались без теплоснабжения.

22 марта Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, из-за чего население региона столкнулось с гуманитарным кризисом. В тексте ведомства отмечается, что 120 тыс. жителей региона лишились необходимого газоснабжения в условиях небывалых холодов и снегопада.

26 марта Совбез Нагорно-Карабахской республики направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе. До этого Путин дважды — 24 и 25 марта — созванивался с армянским премьером Николом Пашиняном.

В этот же день в Нагорном Карабахе было введено военное положение. Россия обратилась к Азербайджану с призывом отвести войска.