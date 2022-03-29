Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00

Матвиенко оценила вероятность встречи Путина и Зеленского

Матвиенко заявила об отсутствии оснований для проведения встречи Путина и Зеленского

Слушать
Остановить
close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

В настоящее время оснований для проведения встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

По ее словам, это связано с тем, что у Украины нет выработанной позиции касательно переговорного процесса.

«Мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров. С надеждой, что будут достигнуты договоренности. Только после этого можно вести речь о возможной встрече президента Путина и президента Зеленского. Сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки, потому что мы не понимаем позицию президента Украины, позицию исполнительной власти», — сказала председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что у нее пока нет оптимизма по поводу результатов переговоров, учитывая неопределенность в позиции украинской стороны.

Новый раунд переговоров России и Украины проходит в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+