Кулеба требует от всего мира запретить букву Z

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к «мировому сообществу» с требованием запретить использовать букву Z в качестве символа поддержки России, сообщает РИА «Новости».

«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — заявил Кулеба.

Буква Z нанесена на российскую военную технику, которая принимает участие в военной операции на Украине. В России этот знак стал неофициальным символом поддержки российской армии.

Ранее власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение о запрете логотипа «Z».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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