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Азербайджанские СМИ сообщили о возможном признании партии «Справедливая Россия» экстремистской

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Партия «Справедливая Россия — За Правду» может быть признана экстремистской в Азербайджане, если ее руководство не осудит призывы депутата Михаила Делягина уничтожить нефтяные объекты закавказской республики. Об этом сообщает издание Caliber.

«В случае, если партия не осудит заявление Делягина и публично от него не дистанцируется, вся партия может быть объявлена экстремистской на территории Азербайджана», — пишет издание, ссылаясь на неназванные источники.

Баку возмутили слова Делягина в эфире передачи «60 минут» об агрессии «турецких прокси», которых Россия называет «государством», и угрозы в адрес нефтяной промышленности Азербайджана. Депутат также запустил опрос в своем Telegram-канале с формулировкой «считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?».

Кроме того, в Азербайджане припомнили «Справедливой России» сотрудничество с армянской левонационалистической партией «Дашнакцутюн».

26 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, а азербайджанский беспилотник совершил обстрел подразделений сил Карабаха.

Ранее Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. По мнению Армении, Азербайджан, пытаясь «найти мнимые оправдания, готовит почву для новых провокаций в отношении Нагорного Карабаха.

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