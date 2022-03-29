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МИД РФ объявил о высылке дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии

МИД РФ объявил персонами нон грата 10 дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России 29 марта вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии и объявило им решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из этих республик. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Российское ведомство в ответ на действия этих стран объявило о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Все эти лица должны покинуть территорию России «в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики».

Ранее стало известно, что Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства РФ «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Эстония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Они обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Дипломатическая нота была предъявлена послу РФ в республике Александру Петрову.

Литва, в свою очередь, приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.

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