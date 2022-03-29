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Британского депутата начнут судить за домогательства к подростку

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Richard Townshend/Wikipedia

Британский депутат Имран Ахмад Хан, который избрался от правящей Консервативной партии, предстанет перед судом по обвинению в сексуальном домогательстве к подростку. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 48-летний политик появился в здании суда с тростью. Прокуратура обвиняет политика в том, что он домогался до 15-летнего подростка в январе 2008 года, когда еще он не занимал никакой должности. Депутат неоднократно говорил, что считает себя невиновным, а обвинение — ложным.

Известно, что Консервативная партия приостановила его членство на время разбирательства, и теперь он заседает в парламенте в качестве независимого депутата.

Имран Ахмад Хан был избран в парламент от города Уэйкфилд в 2019 году, чем помог партии получить парламентское большинство. Известно, что политик в прошлом изучал русский язык в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина.

Ранее депутат британского парламента Джонни Мерсер не смог вспомнить, о чем говорил с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, из-за количества выпитого.

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