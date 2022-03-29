Матвиенко заявила об отсутствии планов у России вернуться в Совет Европы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не вернется в Совет Европы, пока он не будет реформирован. Об этом сообщает ТАСС.

«В том виде, в котором существует Совет Европы, мы никогда не будем поднимать тему возвращения, не считаем это нужным. Но сама жизнь заставит реформироваться, изменить Совет Европы. Возможно, на новой основе это будет такая более объединительная структура», — сказала она.

Матвиенко предположила, что в ближайшее время Совет Европы не будет меняться, поэтому у России нет планов по возращению в эту организацию.

10 марта МИД РФ сообщил, что Россия приняла решение выйти из Совета Европы. В ведомстве объяснили, что такое решение связано с тем, что ЕС и НАТО злоупотребляют тем, что их представителей большинство в КМСЕ, и придерживаются линии на «уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

16 марта Совет Европы заявил об исключении России из состава организации.

В организации отметили, что на внеочередном заседании в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, кабинет министров постановил, что РФ перестает быть членом Совета Европы с 16 марта, после 26 лет участия в работе Совета.