Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11

Матвиенко заявила об отсутствии планов у России вернуться в Совет Европы

Матвиенко: Россия вернется в Совет Европы только после его реформирования

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press via ZUMA Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не вернется в Совет Европы, пока он не будет реформирован. Об этом сообщает ТАСС.

«В том виде, в котором существует Совет Европы, мы никогда не будем поднимать тему возвращения, не считаем это нужным. Но сама жизнь заставит реформироваться, изменить Совет Европы. Возможно, на новой основе это будет такая более объединительная структура», — сказала она.

Матвиенко предположила, что в ближайшее время Совет Европы не будет меняться, поэтому у России нет планов по возращению в эту организацию.

10 марта МИД РФ сообщил, что Россия приняла решение выйти из Совета Европы. В ведомстве объяснили, что такое решение связано с тем, что ЕС и НАТО злоупотребляют тем, что их представителей большинство в КМСЕ, и придерживаются линии на «уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

16 марта Совет Европы заявил об исключении России из состава организации.

В организации отметили, что на внеочередном заседании в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, кабинет министров постановил, что РФ перестает быть членом Совета Европы с 16 марта, после 26 лет участия в работе Совета.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+