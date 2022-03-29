В Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились, они продлились около трех часов. Об этом сообщает турецкое издание Huttiyet.

«Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился», — указано в сообщении.

Ожидается, что переговоры продолжатся в среду, 30 марта. Украинская делегация уже покинула место проведения переговоров.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поспособствовать встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции.