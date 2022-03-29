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Патрушев заявил, что Европа сдает свой суверенитет Соединенным Штатам

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Европа сдает свой суверенитет Соединенным Штатам, сообщает сайт «Аргументы и факты».

«Европейцев Вашингтон уже так идеологически обработал, что они воображают, будто действуют в собственных интересах. Под лозунгами защиты Старого Света от якобы существующей «русской агрессии» они отказываются от своего суверенитета в пользу Америки», — заявил Патрушев.

Он отметил, что США не скрывают своих планов по перехвату управления над Европой.

«В феврале прошлого года на саммите НАТО Байден провозгласил, что Америка вернулась в Европу <...> И все главы европейских государств радостно этому зааплодировали», — пояснил Патрушев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что санкционное давление западных стран на Россию будет расти, пока она не завершит спецоперацию на Украине.

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