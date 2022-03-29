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Матвиенко заявила, что РФ продолжит выполнять конвенции Совета Европы, полезные для страны

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

РФ после выхода из Совета Европы будет продолжать выполнять те конвенции структуры, которые считает полезными для себя, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы со своей стороны будем выполнять все те конвенции, которые мы взяли на себя, те изменения, которые мы внесли. Все, что полезное, мы оставим в своей практической работе, а все чуждое, типа ЕСПЧ...» — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко приняла участие во встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Ранее Матвиенко заявила о готовности Москвы к отказу Европы от российских энергоресурсов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также Евросоюз расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%».

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