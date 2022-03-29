Мишустин сообщил о подготовке нового пакета контрсанкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время правительство работает над новым пакетом контрсанкций, передает ТАСС.

По его словам, реализуются меры, представленные в плане первоочередных действий. Все санкции отрабатываются в полном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций», — сказал председатель кабмина в ходе встречи с представителями фракции КПРФ.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия пока еще не принимала ответных мер на санкции США и Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».