Мединский назвал конструктивными прошедшие в Стамбуле переговоры России с Украиной

Очный раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился и прошел конструктивно. Об этом по итогам встречи в Стамбуле во дворце Долмабахче заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

«Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно», — отметил он.

По словам Мединского, российская сторона в ходе переговоров получила от представителей Украины понятно сформулированную позицию.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Ранее о завершении переговоров сообщали турецкие СМИ. Ожидается, что переговоры продолжатся в среду, 30 марта. Украинская делегация уже покинула место проведения переговоров.