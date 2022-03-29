Лавров заявил, что Россия ценит позицию стран, не присоединившихся к санкциям Запада

Россия ценит позицию стран, которые не захотели потворствовать Западу и не ввели антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Ливанской демократической партии, депутатом парламента Ливана Талялем Арсланом, передает ТАСС.

По мнению российского дипломата, эти государства понимают происходящее с точки зрения общих тенденций дальнейшего развития мировых отношений.

Глава МИД РФ подчеркнул, что страны Запада начали угрожать другим государствами мира ввести односторонние нелегитимные ограничения в отношении РФ. Это случилось после того, как их «планы организовать на Украине плацдарм для агрессии России» провалился, добавил Лавров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство работает над новым пакетом контрсанкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».